Plejefirma stævner kommune for millionbeløb: - Vi ser ingen anden udvej

Der har været flere forsøg på at skabe et forlig mellem kommunen og plejehjemsfirmaet, men det er ikke lykkes for de to parter at blive enige.

- Det er ikke vores vurdering, at de er berettiget til et beløb, men det må være rettens afgørelse, siger Rolf Dalsgaard Johansen.

Politianmeldelse og fyreseddel

Stævningen er kommet efter, at Haderslev Kommune i forrige uge opsagde Sundplejen med øjeblikkelig virkning. Kommunen har derudover politianmeldt hjemmeplejefirmaet for at have opkrævet betaling for ydelser, som kommunen mener, at firmaet aldrig har leveret.

- Jeg er meget overrasket over Haderslev Kommunes fremgangsmåde og beskyldninger, som jeg slet ikke kan genkende. Så sent som i august har et uafhængigt, uanmeldt kontroltilsyn konstateret, at vi lever op til alle vores forpligtelser i Haderslev Kommune og med en høj faglig kvalitet, siger Valentina Demiraj.

Et andet hjemmeplejefirma har overtaget opgaverne fra Sundplejen til samme afregningspriser.