Politi: 19-årig flugtbilist kørte uden lys og var skyld i dødsfald

Den 19-årige er tiltalt for uagtsomt manddrab ved at have kørt uden lys på bilen og ramt den 51-årige mand.

Han fik svære skader på bryst, bughule, hoved samt brud på flere ribben, og så fik han ødelagt flere indre organer, hvilket gjorde, at han omkring to timer senere døde på Kolding Sygehus.

En tragisk sag

Kvinden kørte fra stedet uden at hjælpe manden. Mandag aften henvendte hun sig til politiet via sin familie og erkendte påkørslen, men forklarede, at hun ikke var klar over, at det var en person, hun havde ramt.

Trods erkendelsen bliver sagen ikke ført som en tilståelsessag.

- Der er ikke fuld erkendelse. Det er i hvert fald ikke tilstrækkeligt til, at den kan køres som en tilståelsessag, lyder det fra anklager Cecilie Søgaard Rasmussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.