Politi efterlyser ældre flugtbilist - frygter syg mand bag rattet

Af Lisa Ung Udgivet 30. nov

I Sønderborg blev der torsdag aften råbt banko på æ' bræt. Gæster sad klar med deres bankoplader og præmier blev delt ud til de heldige, men det var ikke en helt almindelig bingo-aften. Det var 'dragbingo'.

Christian Kaad sidder i bestyrelsen i LGBTQ+ i Sønderborg, hvor han kæmper for, at der skal være plads til alle, uanset deres køn, identitet og seksualitet. Det var her, at ideen om dragbingo opstod, og hvor Christian selv skal på scenen og optræde som dragqueen. - Der er sommerfugle i maven. Rigtigt mange. Det er ligesom at være til eksamen, fortæller Christian Kaad, lige før han går i gang med sin transformation med at fjerne skægstubbene, få lagt makeuppen, og få kjole, nylonstrømperne og de høje hæle på. Selvom han kun én gang tidligere har prøvet at optræde som drag, så er han villig til at gøre meget for at sprede budskabet om, at det er okay at skille sig ud fra mængden.

Når Christian Kaad tager kjole og paryk på, er han ikke længere Christian - men i stedet La Chriz. Foto: Kjeld Friis

- Det, der kommer til at ske i aften, er, at vi skal spille bingo med fest og farver, der skal være sang og musik, dans, latter og grin. Vi skal bare have det megahamrende sjovt, siger Christian Kaas. Men at få drag-bingo stablet på benene har ikke været uden udfordringer. - Da vi skulle arrangere Pride Week i LGBTQ + Sønderborggruppen her i august måned i år, ville vi gerne afholde dragbingo, og vi ville gerne have en professionel ud, men vores økonomi tillod os simpelt hen ikke at hyre nogen, og vi havde sat os for, at vi ville gerne afholde dragbingo, og så var jeg sådan lidt: 'Ved I hvad, så gør vi det bare selv', fortæller Christian Kaad. Okay at skille sig ud Drag-bingo er et forsøg på at skabe en festlig aften med fuld plade. Men for arrangørerne er der mere på spil. Nemlig at sprede budskabet om, at man skal have lov til at lege med kønsrollerne, og at det ikke altid er let at være en minoritet.

Gruppebillede af bestyrelsen i LGBTQ+ Sønderborg, der stod for arrangementet. Foto: Privatfoto

- Udover at gøre noget personligt, så handler det også om at sige til andre mennesker, at det er okay at lege med både kønsroller og ens identitet. Jeg har oplevet, hvor svært det kan være at skulle gå igennem byen og gå fra en bil over til et sted, fordi jeg var så sådan ud, og folk reagerede selvfølgelig på mig, fordi jeg var malet. Det, syntes jeg, var svært. Derfor tænker Christian også rigtig meget på dem, der lever som transkønnede. Dém, der en stor del af deres liv tør tage en paryk på, være i en kjole, tage nogle støvler og makeup på og bare gøre det.

Christian Kaad klæder sig ud som drag for anden gang i sit liv i en god sags tjeneste. Foto: Kjeld Friis