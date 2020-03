Politi efterlyser gerningsmænd til voldtægt

Politiet håber at finde vidner, der kan hjælpe efterforskningen. Foto: Thor Hedegaard

Lørdag aften blev en 15-årig pige udsat for voldtægt af to drenge.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands politi.

Nu beder politiet om hjælp til efterforskningen. Både med at finde gerningsmændene, men også for at finde vidner til epsisoden.

De håber blandt andet at komme i kontakt med et muligt vidne, der cyklede forbi tæt på gerningstidspunktet.

Overgrebet skete cirka klokken 23.30 på en mark på Ribevej i Vojens, og Syd- og Sønderjyllands Politi vil gerne tale med vidner, der har set to personer på gerningstidspunktet, der matcher signalementet.

Hvis du har informationer til politiet, kan du kontakte deres servicecenter på 1-1-4.