Ifølge politikommissæren gennemføres fogedaktionen inden længe.



- Sørg for at få betalt det skyldige beløb eller få lavet en aftale med fogedretten om, hvordan gælden skal betales. Så slipper man for at blive hentet af betjente derhjemme eller på sin arbejdsplads og tilbringe timer i et venterum på politistationen. Politiet vil også gerne bruge tiden på andet end at anholde skyldnere, siger Dennis Holst.



Fogedretten i Haderslev har i denne uge åbent onsdag og torsdag mellem klokken 9 og 11.