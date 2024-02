Sådan kan Syd- og Sønderjyllands Politi konstatere efter en hastighedskontrol i en 50 kilometerzone på Erlevvej mellem Marstrup og Haderslev.

Af de 23 bilister, som kørte for hurtigt, gik det hårdest udover to personer, der fik en betinget frakendelse af kørekortet for at køre henholdsvis 91 og 100 kilometer i timen.

To øvrige bilister fik et klip i kørekortet.