Politi med hunde leder efter 87-årig mand

.- Ingen har set Ib siden tirsdag. Vi formoder, at han er gået en tur og måske ikke har kunnet finde hjem. Han kan have søgt ind i ly for natten og kulde, så jeg opfordrer til at borgerne i Vojens ser efter Ib i garager, carporte, udhuse og lignende steder, siger vagtchef Claus Skovgaard, Syd- og Sønderjyllands Politi.



Den 87-årige mand er formentlig iført mørkeblå jakke og bordeaux farvede bukser.

Politiet kan kontaktes på 1-1-4.