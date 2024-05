Nu er jagten sat ind på de næste 100 småkryb - og måske en bog til.

- Mit mål er at vise, hvad vi har af små dyr i Danmark. Mange af dem er truet af udryddelse, fordi vi ikke passer på dem. Jeg forsøger at fange deres personlighed ved at tage billeder helt tæt på og i øjenhøjde. Når billederne er super skarpe, kan man faktisk se, at de har et ansigt, siger hobbyfotografen, der også gerne vil give glæden til naturen videre til sine børn.



Lige nu er det sæson for at fotografere den smukke Mariehøneedderkop, som kun viser sig i april og maj.

Tryk på linket herunder, hvis du vil med på tur til Stensbæk Hede ved Gram, hvor den lille edderkop holder til.