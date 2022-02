Politiet advarer: Falske eurosedler i omløb

Denne gang er der tale om falske euro-sedler, som er påtrykt et meget lille ”movie money”.

- De kriminelle spekulerer i, at personalet ved kassen udelukkende har få sekunder til at vurdere en pengeseddel i forbindelse med betjeningen af kunderne. Og den typiske fremgangsmåde er, at de kriminelle køber varer for et lille beløb og betaler med den falske pengeseddel, eller spørger, om man kan veksle, fortæller vicepolitiinspektør Christian Østergård, leder af Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.

12 års fængsel for falskmøntneri

Han opfordrer alle til at være på vagt, hvis man modtager eurosedler.

Strafferammen for falskmøntneri er på 12 års fængsel, hvilket er en af straffelovens højeste strafferammer. Straffelovens bestemmelser gælder også for forfalskninger af udenlandske sedler og mønter.