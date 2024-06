Politiet forbereder en aktion rettet mod skyldnere

Syd- og Sønderjyllands Politi forbereder nemlig en politiaktion rettet mod skyldnere til fogedretten i de to kommuner.

- Hvis man skylder penge og er indkaldt til at møde i fogedretten, og så ikke er dukket op til retsmødet om ens gæld, bliver man eftersøgt. Det betyder, at man risikerer at blive anholdt og fremstillet i fogedretten, siger politikommissær Carina Lynge.

Den planlagte fogedaktion gennemføres inden længe og på politiets hjemmeside lyder advarslen: "Få lavet en aftale med Fogedretten nu, eller risiker at blive anholdt."

- Sørg for enten at få betalt det skyldige beløb eller få lavet en aftale med fogedretten. Så slipper man for at blive hentet af betjente derhjemme eller på sin arbejdsplads. Politiet vil også gerne bruge tiden på andet end at anholde skyldnere, siger politikommissæren.