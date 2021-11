Politiet genoptager eftersøgningen af to forsvundne personer

Manden har været efterlyst siden tirsdag den 28. september, og i begyndelsen af oktober besluttede politiet at undersøge Haderslev Havn og en del af fjorden med specialtrænede vandsøgningshunde, to både og flere dykkere fra Søværnet.

Eftersøgningen resulterede hurtigt i fundet af en livløs mand i vandet i fjorden. Det viste sig dog, at der ikke var tale om den 55-årige savnede mand.

Dette fund gjorde, at politiet måttet udsætte genoptagelsen af eftersøgningen i vandet, da hundene ellers ville markere på spor efter den allerede fundne.

Hundene bliver brugt på to forskellige måder. De kan enten sejle med ud på både eller afsøge på land i vandkanten.

Håber på vished

- Nu gør vi en stor indsats for at finde to forsvundne mænd, så deres pårørende kan få vished om deres skæbne. Vi har fået flere henvendelser fra folk i Haderslev om den 55-åriges mulige færden, som vi nu følger op på - og vi søger også i fjorden med Rigspolitiets specialtrænede vandsøgshunde, oplyser vicepolitiinspektør Jan Rebsdorf, der er leder af Syd- og Sønderjyllands Politis hundeafdeling.

Hjælp fra ekspert i vandets strømninger

Med i planlægningen af, hvor det er relevant at søge, er en ekspert i vandets strømninger, Torben Vang fra Aarhus Universitet. Han hjalp politiet i forbindelse med drabet på journalist Kim Wall ved København. Også en retsmediciner med ekspertise i maritime forhold, Søren Christoffersen fra Odense Universitetshospital, konsulteres i planlægningen.

Forsvarets Dykkertjeneste hjælper med to både og med dykkerhold. På de to både kan et par af hundene sejle med, mens de øvrige hunde søger langs vandkanten.