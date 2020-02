Politiet sætter helikopter ind for at finde dement kvinde

Den 94-årige kvinde forsvandt natten til onsdag fra sit hjem midt i Gram. Ifølge politiet er hun dement og dårligt gående.

- Vi har ledt efter hende med hundepatruljer, men nu vælger vi at sætte en helikopter ind for at få hende fundet.

Det fortæller Ivan Gohr Jensen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

- Hun er sidst set i sit hjem klokken 21 tirsdag aften. Da hjemmeplejen kom onsdag morgen klokken ni, var hun væk, siger Ivan Gohr Jensen.

Gunhilda beskrives som dansk kvinde, almindelig af bygning. Hun er muligvis iført hvid skjorte og sort cardigan samt sorte bukser