Politikere ser oplagt udvidelse af Danmarks største forsvarskommune efter ny aftale

Her istemmer folketingspolitiker Hans Christian Schmidt fra Vojens:

- Haderslev er særdeles oplagt. Hvis vi ser på Flyvestation Skrydstrup, som jeg håber får 8-10 nye fly, så kommer der også til at ske en udvidelse der, siger Hans Christian Schmidt fra Venstre.

Kampfly og kontrol af luftrum

Tilbage i 2016 købte Danmark 27 kampfly med navnet F-35, der var efterfølgeren til F-16.

Men med den nye forsvarsaftale vil vi muligvis se flere. I hvert fald hvis det står til Hans Christian Schmidt.

- Jeg synes klart, at flyvevåbnet skal have flere fly. Det kan vi også se i Ukraine og andre lande, at hvis man styrer luftrummet, så har man en kæmpe fordel. Det gælder om at have et stærkt flyvevåben, siger folketingspolitikeren.