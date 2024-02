Politisk flertal vil droppe udbud af Odinsgård

I lyset af de mange problemer på Odinsgård, som for alvor blev udstillet i dokumentaren Operation X - Nødråb i Natten på TV 2, besluttede Haderslev Kommunes Social- og Handicapudvalg i starten af september, at man ville afvikle botilbuddet i dets nuværende form og genopbygge det i samme lokaler med nyt navn og nye værdier.

I forbindelse med den beslutning gjorde en større gruppe pårørende til beboere på Odinsgård udtryk for, at de ikke var trygge ved, at Haderslev Kommune fortsat skulle drive bostedet i fremtiden.

Efterfølgende blev der indledt en proces, hvor alle de pårørende til beboerne på Odinsgård fik mulighed for at tilkendegive, hvorvidt de ønskede at kommunen fortsat skulle drive botilbuddet, eller om de ønskede en anden aktør i stedet for. De pårørende til 18 ud af 28 beboere ønskede på daværende tidspunkt, at Odinsgård fortsat skulle drives af Haderslev Kommune.

Social- og Handicapudvalget besluttede den 5. december 2023 på baggrund af de pårørendes tilkendegivelser, at beboerne selv kan vælge, om de ønsker, at støtten på botilbuddet kommer fra kommunen eller en anden aktør. Dermed var der lagt op til en delvis privatisering af Odinsgård. En sådan opgave skal sendes i udbud, og man påbegyndte processen med at udarbejde udbudsmaterialet. En proces, der blev estimeret til at kunne tage op til et år.