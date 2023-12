Populær festival advarer mod digital svindel

I juledagene har flere flaske profiler på Facebook forsøgt at svindle de festivalgæster, der har forsøgt at skaffe sig en billet til den næsten helt udsolgte festival.

Det skriver JydskeVestkysten.

- Svindlerne lokker med, at de har fire eller måske to billetter i overskud. Hvis man så går ind på købet og overfører pengene, kommer der bare ingen billetter, fortæller kommunikationsleder Nete Kaasen fra Kløften Festival til JydskeVestkysten.

Festivalen advarer derfor mod at købe billetter af andre på sociale medier og online sider. Her er fem gode råd til at undgå digital svindel.