Præsident Zelenskyj er kommet til Skrydstrup

- Det primære formål med besøget er at få styrket de ukrainske landstyrker, at få udviklet det bilaterale samarbejde i navnligt forsvarsindustrien og i den europæiske integration og fælles sikkerhed i det euroatlantiske rum, skrev den ukrainske præsident på det sociale medie Telegram kort efter sin ankomst til Sverige.

Mødet kommer to dage efter USA godkendte, at Danmark og Holland kan sende F-16-fly til Ukraine. I juni fik Danmark opbakning af en bred kreds af lande til at begynde træningen af ukrainske piloter i Skrydstrup.