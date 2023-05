Prostata-patienter vil have screening - sundhedsstyrelsen afviser

Samtidig ville et screening-program for prostata-kræft og forbryde sig mod bud nummer otte i Sundhedsstyrelsens 10 bud for screeningprogrammer:

- De økonomiske omkostninger forbundet med screeningsprogrammet skal stå i rimeligt forhold til det sundhedsmæssige udbytte.

I det forberedende lovarbejde blev det anslået, at det ville koste 164,6 millioner kroner om at drive det screeningsprogram, der skal finde mavekræft-tilfælde. Hvis alle mænd skal testes for prostatakræft bliver det i det lag eller mere afhængig af hvornår man begynder og hvor tit der skal testes og hvor meget behandling der følger efter

- Det er simpelthen en spareøvelse, når man ikke vil indføre screening for prostata-kræft, siger Keld Rimmer.