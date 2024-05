Redegørelse i sag om rod i skoles økonomi skal vurderes igen

Redegørelsen blev udarbejdet, fordi der blev opdaget uregelmæssigheder i skolens økonomi.



Jyske Vestkysten har tidligere afsløret, hvordan en tidligere skoleleder på Louiseskolen har hævet over 42.000 kroner på skolelederens kommunale kreditkort. Det blev efterfølgende meldt til politiet.

- Jeg værdsætter den gode drøftelse, vi har haft omkring redegørelsen. For mig er det afgørende, at vi kigger fremad og er med til at sikre, at vores medarbejdere trives og føler sig trygge i deres arbejdsmiljø. Redegørelsen kommer med en række opmærksomhedspunkter, som jeg synes er et godt grundlag for at sikre, at lignende situationer undgås i fremtiden, udtaler borgmester Mads Skau (V).



Meget i både redegørelsen og de mere end 700 siders bilag kan ikke offentliggøres på grund af personfølsomme oplysninger, GDPR og lovgivningsmæssige hensyn, men et enigt kommunalbestyrelsen ønsker, at der tages en ny vurdering af, hvad der kan offentliggøres.



- Vi har hele tiden ønsket mest mulig åbenhed i forbindelse med redegørelsen, og det ønsker vi fortsat. Derfor har en enig kommunalbestyrelse også besluttet, at vi skal have en ny vurdering af, hvad der kan lægges frem, udtaler borgmester Mads Skau.

Tidligere i dag meldte Haderslev Kommune ud, at kommunalbestyrelsen har besluttet at fyre direktør for Børn og Kultur Charlotte Veilskov.