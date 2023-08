Regeringstoppen var ledsaget af kronprinsesse Mary.

Regeringstoppen ankom i en militærhelikopter. Her afholder de pressemøde, og det ventes, at de vil fortælle mere om regeringens beslutning om at levere F-16-fly til Ukraine.

En mand iført ukrainsk uniform opholder sig også i hangaren, hvor pressemødet vil blive afholdt, fortæller TV SYDs reporter Mark Bundgaard.