Efter to forsøg: Minister godkender Haderslevs forklaring

"Jeg er tilfreds med, at I kan redegøre for, hvordan I agerer inden for lovens rammer. Omend jeg er ærgerlig over, at der i første omgang var grundlag for tvivl".

Sådan skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) nu til Haderslev Kommune. Det sker efter, han før årsskiftet kritiserede kommunen hårdt.

Plan kunne være ulovlig

Ministeren ville vide, hvorvidt Haderslev Kommune brød loven. Som afdækket af TV SYD vedtog Haderslev Kommune i august en plan med besparelser på ledige for mindst 10 millioner kroner.

Det skulle ifølge planen blandt andet ske ved, at jobcentrets sagsbehandlere skal nedprioritere det faglige aspekt til fordel for kommunens økonomi.

Dette er ulovligt, vurderer Kirsten Ketscher, som er professor i socialret. Peter Hummelgaard krævede en redegørelse fra kommunen, og i først omgang forkastede han svaret og krævede en ny redegørelse.

Ingen instrukser

Sidst i november udtalte Hummelgaard ”at initiativerne, afhængig af hvordan de administreres i praksis, kan være i strid med lovgivningen”.

Men han accepterer kommunens andet svar til ministeriet. Peter Hummelgaard lægger i sit svar vægt på, at alle sagsafgørelser ifølge kommunen ”hviler på individuelle afgørelser”, og ”at der ikke foreligger instrukser til medarbejdere, der, som kommunen oplyser, kan ”fortolkes som en modarbejdelse af ovennævnte”.

Med andre ord må man ikke administrere efter ordlyden i spareplanen. Men ifølge kommunen er det heller ikke det, man gør.

Tilfreds formand

Formanden for Haderslevs beskæftigelsesudvalg, Jon Krongaard (DF), er tilfreds med Peter Hummelgaards nye svar.

- Jeg er glad for brevet, som bekræfter, at vi ikke har begået noget ulovligt. Det er rart, at vi nu er renset for dén mistanke, siger Jon Krongaard.

Kritik fra ledige

Hummelgaard skriver også, at han er bekymret, fordi ”en række borgere i jeres kommune giver udtryk for, at de ikke oplever, at de får en værdig behandling i jobcenteret”. Jon Krongaard har noteret sig den indirekte kritik.

- Ministeren fokuserer på, at nogle ledige har fortalt, at de ikke føler sig behandlet værdigt. Det fokus deler jeg med ministeren, for vi skal selvfølgelig behandle folk ordentligt, og det skærper vi vores fokus på, siger Jon Krongaard.

Kommer til Haderslev

Ministeren er inviteret til Haderslev både af borgmesteren og af foreningen ”Syg i Haderslev”, og han har sagt ja tak til begge invitationer. Men der er endnu ikke aftalt en dato.