Først fik lille ø 17 millioner kroner og nu er tilladelse til projektet givet

Flere og flere oplever aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet, men hos Process Engineering i Fredericia og Lindab i Haderslev, har de gode erfaringer med at ansætte massevis af seniorer.

Det er ikke gået ubemærket hen, at 61-årige Bjarne Gylling Andersen fra Gredstedbro mandag stod frem med sin historie hos TV SYD. Bjarne Gylling Andersen er arbejdsløs og har i de seneste seks år søgt nærved 800 job. Han har søgt på opslåede stillinger, han har været til kaffemøder og sendt uopfordrede ansøgninger, men han sidder tilbage med en overbevisning om, at han bliver valgt fra på grund af sin alder.

Men der er virksomheder, der har stor succes med at ansætte seniorer. Det gælder blandt andet hos Process Engineering i Fredericia, der er en rådgivende ingeniørvirksomhed. Her er lige knap halvdelen af de 79 ansatte over 55 år. Else Nygaard Baasch er kemiingeniør og har en fortid som selvstændig, men siden marts i år har hun været ansat hos netop Process Engineering. En underskrift, der blev sat som 61-årig. - Der er ikke nogen begrænsninger på, om man er 50, 60 eller hvad det nu skulle være. Det er mit indtryk, at det er kvalifikationerne, man går efter, siger hun.

Hele ti procent af medarbejderstaben hos Process Engineering blev som Else Nygaard Baasch ansat efter at være fyldt 60 år. Foto: Jeppe Vestergaard Jensen

Stabil medarbejderstab Mere end hver tredje medarbejder hos Process Engineering var over 50 år, da de blev ansat, mens ti procent var over 60 år – og en enkelt sågar over 70. Blandt andet derfor vandt ingeniørvirksomheden sidste år prisen som landet bedste arbejdsplads for seniorer.

Og spørger man virksomhedens stifter, så er det med til at give en stabilitet i medarbejderstaben, når de ansætter seniorer. - Når folk er over 60 år, så har de fleste en forventning om, at det er det sidste job, de skal have. Og når vi så samtidig er indstillet på at give noget fleksibilitet, så har de ingen interesse i at søge andre steder hen, siger Poul B. Jakobsen og fortsætter: - Når vi ansætter nyuddannede, så ved vi godt, at de fleste inden for tre til fem år tænker, at de skal prøve noget andet.

Stifter af Process Engineering, Poul B. Jakobsen fortæller, at de udelukkende kigger på kvalifikationer, når de søger nye medarbejdere. Foto: Jeppe Vestergaard Jensen

Også hos virksomheden Lindab i Haderslev gør de flittigt brug af seniorers arbejdskraft. Ligesom Process Engineering har de modtaget prisen som landets bedste arbejdsplads for seniorer i 2021, og de var igen nomineret her i 2024.

Trods sin alder på 64 år står Hanne Thomsen ikke ret højt på listen over de medarbejdere, der har været længst hos Lindab. Hun blev nemlig ansat som 58-årig. - Der er mange, som bliver nervøse for, om de nogensinde får et arbejde igen, når de nærmer sig de 60 år - og nogen allerede fra de er 50 - så jeg synes faktisk, at det er flot, at nogen virksomheder går forrest, og jeg forstår ikke, at der ikke er flere, der gør det, siger hun.

64-årige Hanne Thomsen ved, hvor svært nogen har ved at finde job, når de er fyldt 60 år, og derfor er hun glad for, at der findes arbejdspladser som hendes, hvor de gør en ekstra indsats for seniorerne. Foto: Jeppe Vestergaard Jensen

Ekstra fridage til de ældste I den danske del af Lindab har de i alt 500 medarbejdere, hvoraf de 100 er over 60 år gamle. Virksomheden har sågar indført to seniorfridage til de ældste. - Vi ved godt, at når man har passeret de 60 år, så er kroppen måske ikke så frisk, som den engang var, så det at have et par ekstra fridage kan forhåbentlig være med til, at man hænger i lidt længere på arbejdet. Det er simpelthen vigtigt for os at fastholde medarbejderne også selvom de er godt oppe i tresserne, siger Heino Juhl, der er administrerende direktør i Lindab.

De gode forhold for seniorerne på Lindab handler for administrerende direktør Heino Juhl også om at anerkende dem, der har været med til at opbygge virksomheden gennem mange år. Foto: Frederik Hagedorn-Poulsen, TV SYD