DFIM krævede dagsgebyrer på 250 kroner om dagen, men det fandt ejeren først ud af to år og ni måneder senere, da han fik indkaldelsen til retten. Da var der løbet gebyrer på over tusind dage, så regningen kom til at lyde på 252.500 kroner.

- Det er virkelig den bedste julegave, man kan få. Det er en stor byrde, som er fjernet fra mine skuldre, og jeg kan nærmest ikke få armene ned, siger Kim Nielsen.