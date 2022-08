Salg glæder SønderjyskE-fan: - Tidligere ejer virkede ligeglad med klubben

Her taler han om en af de nye ejere, Povl Davidsen, der er indehaver af den mangeårige SønderjyskE-sponsor Davidsens Tømmerhandel. En virksomhed som har stået bag fodboldklubben siden dens opstart.

- At Davidsen-familien går ind og er en del af det her, betyder rigtig meget. De har været med fra dag et, så det er ikke kun for pengene. Der er ingen tvivl om, at familien har hjertet med i beslutningen, siger Martin Knude, som aldrig har forstået, hvorfor amerikanske Robert Platek i sin tid investerede i klubben.

- Platek har egentlig gjort, som han sagde med ikke at blande sig i hverdagen. Men han har måske set tre kampe i hele ejerperioden og virket ret ligeglad med SønderjyskE. I min optik har han ikke vidst, hvad der skulle til for at drive en dansk fodboldklub, siger Martin Knude, der ikke undlader at nævne, at det er første gang i 14 år, at klubben ligger i 1. division.