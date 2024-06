Sankthans var ikke det samme uden bål - nu er det tilbage i landsby

Om lidt fyldes luften af både sang og røg, når dette års sankthansaften fejres over hele landsdelen, og efter et bålløst 2023 er der i år fuld gang i bålbyggeriet.

At holde sankthans uden bål er næsten det samme som at holde jul uden juletræ. Der mangler bare noget. Det var dog virkeligheden for rigtig mange sankthansfejringer i 2023. Her agerede et afbrændingsforbud lyseslukker og satte en stopper for de store bål.

Det er aldrig det samme uden et bål. Bålet er bare et symbol på sankthans Ulla Toft, formand for Maugstrup Menighedsråd

Men afbrændingsforbuddet har holdt sig på behørig afstand i år. Efter en varm maj kom en våd juni, og nu skal der afholdes sankthans for fuld udblæsning. I hvert fald her i Maugstrup.

Det er første gang, at Heidi Brock prøver kræfter med at bygge bål i Maugstrup. Foto: Jeppe Frost Kyvsgaard, TV SYD

- Det er første gang, jeg laver bål her. Så jeg håber, at jeg kan få gang i det på søndag, fortæller Heidi Brock. Hun er graver og kirketjener ved Maugstrup Kirke og i år også bålansvarlig. - Der må jeg stå min prøve, siger hun og smiler. Sankthansaften og ikke mindst sankthansbålet er en gammel og velholdt tradition i landsbyen Maugstrup. Her har de fejret midsommeren siden 1975. Måske endda før. De regner med, at omkring 50 af de lokale lægger vejen forbi.

Sådan endte bålet med at se ud. Foto: Jeppe Frost Kyvsgaard, TV SYD

Sikkerhed er vigtigt Der er mange ting, der skal tages højde for, når man bygger et sankthansbål, og det er Heidi Brock udmærket klar over. - Jeg tænker over at holde afstand til noget brandfarligt, og jeg tænker også over, hvordan jeg tænder det op, forklarer hun. - Hvis det blæser meget på søndag, så må vi lade helt være med at tænde det.

Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen har nogle anbefalinger i forhold til, hvor man placerer sit sankthansbål. Foto: Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber

Det er alt sammen forholdsregler lige efter bogen. I hvert fald hvis du spørger Jarl Vagn Hansen, der er beredskabsdirektør hos Trekantområdets Brandvæsen. - For det første skal man sørge for at bygge bålene stabilt og ordentligt op, så det står sikkert og ikke vælter. Når man så tænder op, skal man være sikker på, at der ikke er nogen dyr inde i bålet. Man helst ikke bruge nogle brandfarlige væsker, så kan man risikerer at få en eksplosion, understreger han.

Jarl Vagn Hansen er beredskabsdirektør hos Trekantområdets Brandvæsen og har nogle anbefalinger til alle, der skal holde sankthansaften med bål. Foto: Jeppe Frost Kyvsgaard, TV SYD

Har ikke glemt hvordan man gør Selvom der ingen bål var at finde nær Maugstrup Kirke sidste år, er de dog ikke helt ude af sankthanstræning. For selvom der var afbrændingsforbud, fejrede de alligevel Johannes Døberens fødselsdag. - Vi holdt bare sankthansaften oppe i præstegården. Det handler om at samles, det handler om nærvær og fællesskabet, fortæller Heidi Brock.

Gode råd til et sikkert sankthansbål Når bålet skal tændes, er det vigtigt også at tænke på brandsikkerheden. Derfor har Beredskabsstyrelsen en række gode råd til brandsikkerheden: Placer bålet i en passende afstand til bygninger og omgivelser

Bål skal placeres 30 meter fra bygninger med hårdt tag

60 meter fra letantændelige markafgrøder

200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger med videre og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale

Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet, da det kan meget let gå galt

Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket. Hæld gerne vand på

Sørg for at have rigeligt vand i nærheden

Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet, da de let kan komme til skade

Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet

Er der tale om hård vind (10,8-13,8 meter i sekundet) eller højere vindhastigheder, er det forbudt at tænde bål, medmindre kommunen har givet tilladelse Kilde: Beredskabsstyrelsen Fold ud

Men formanden for Maugstrup Menighedsråd, Ulla Toft, glæder sig nu alligevel lidt ekstra til en sankthansaften med bål til bålsangene. - Det er aldrig helt samme uden bål. Det er et symbol på Sankt Hans.

Ulla Toft er formand for Maugstrup Menighedsråd og har boet i byen siden 1975. Foto: Jeppe Frost Kyvsgaard, TV SYD