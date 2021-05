Se hele kronprinsens tale ved Lysfesten her

For anden gang siden 1950 var der en kongelig på talerstolen ved lysfesten i Haderslev. Her fortalte kronprinsen, at han kommer til Sønderjylland til sommer for at deltage i fejringen af Genforeningen

Kronprins Frederik deltog tirsdag aften i fejringen af lysfesten i Haderslev. Den markerer Danmarks befrielsen under Anden Verdenskrig. Her fortalte kronprinsen, at frihedsbudskabet stadig er vigtigt, selvom det nok fremstår som en mere og mere fjern og abstrakt størrelse for de yngre generationer. Læs også Se H.K.H. Kronprins Frederik ved kransenedlægning for de faldne Kronprinsen udtalte også sin respekt for mindretallet og den rolle, de har, i forholdet mellem Danmark og Tyskland. - Det er bemærkelsesværdigt og ikke mindst beundringsværdigt, at man på så kort tid opnåede en harmonisk sameksistens. De tjener fortsat til inspiration langt ud over den danske grænse, sagde kronprinsen.