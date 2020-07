Se jublen: Sønderjyske er pokalvindere!

Artiklen er opdateret

For første gang i historien har Sønderjyskes fodboldafdeling vundet et trofæ.

Onsdag blev sønderjyderne pokalvindere med en finalesejr på 2-0 over AaB.

Den tidligere AaB-bomber Anders K. Jacobsen blev den store helt for Sønderjyske, da han scorede begge opgørets mål.

Finalen er sædvanligvis en fodboldens festdag, men i de noget uvante finalerammer i Esbjerg blev kampen i en periode skæmmet af kedelige scener fra tribunen.

Efter lidt mindre end en halv times spil måtte dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt nemlig afbryde kampen, da en del af AaB's mest stemningsskabende fans stod tættere sammen, end coronarestriktionerne tillader.

Stadionspeakeren havde flere gange opfordret fansene til at sprede sig ud på de tomme pladser.

Først gik spillerne ud af banen, men vendte kort efter tilbage blot for at konstatere, at flere af fansene stadig stod for tæt.

Efterfølgende forlod den tætstående fangruppering stadion, og efter næsten et kvarters afbrydelse blev finalen genoptaget.

Som følge af afbrydelsen blev første halvleg sjældent lang - 14 minutters tillægstid - og cirka 50 minutter efter kampens første fløjt blev målscoringen åbnet i en generelt chancefattig kamp.

Anders K. Jacobsen efter sin ene scoring i pokalfinalen Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Den tidligere AaB'er Anders K. Jacobsen var ond ved sin gamle klub, da han fra kanten af feltet scorede på et afrettet skud uden chance for AaB-reservemålmand Andreas Hansen.

Da målet blev scoret, lå AaB-anfører Lucas Andersen ned, og stjernespilleren blev ikke behandlet i mange sekunder, før udskiftningssignalet blev sendt tværs over banen til AaB-bænken. Den unge angriber Søren Tengstedt kom ind i stedet.

1-0-føringen var konsekvensen af, at Sønderjyske stille og roligt havde fået overtaget på banen.

Glen Riddersholms mandskab holdt fast i taktstokken fra begyndelsen af anden halvleg, og det gav bonus.

Ti minutter efter pausen blev føringen fordoblet, og igen var Anders K. Jacobsen manden med målet. Efter en fiks frisparkskombination skulle skarpretteren blot sætte foden på et fladt indlæg fra Alexander Bah for at score.

Offensivt var det ikke den mest velspillede finale, men begge mandskaber fightede og ofte lidt over grænsen. Undervejs blev der uddelt ni gule kort til spillerne på banen.

Uheldigvis for Sønderjyske var gult kort nummer syv i kampen det andet til talentfulde Julius Eskesen, og teknikeren måtte gå i bad 20 minutter inde i anden halvleg.

Det var en tiltrængt livline til AaB, der fik presset spillet længere ned mod Sønderjyskes mål. Det numeriske overtal på banen udmøntede sig dog ikke i specielt store AaB-muligheder.

Da kampen gik ind i sine sidste minutter, havde sønderjyderne ingen grund til at bide negle, men kunne i stedet se frem mod en indvielse af pokalskabet.