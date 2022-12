Julebussen er både et ønske om, at gøre det nemt for de unge at komme hjem, og samtidig er den gjort med et håb om, at det kan være et lille lod i kommunens vægtskål, når de skal beslutte, hvor de skal bosætte sig efter de er færdige med uddannelsen. Og de unge synes, det er et dejligt initiativ fra deres gamle kommune.