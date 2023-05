Sidsel opfordrer andre unge til at sætte ord på demens

Hendes far ved det ikke, da han ifølge hende har svært ved at erkende sin sygdom. Men at være ung og pårørende er så vigtigt for hende at fortælle om, at hun alligevel stiller sig frem.



- Det er for min egen skyld og for andre unges skyld. Jeg gør det ikke for at udstille ham, men for at det skal være mere naturligt at tale om, og det er der jo nogen, der skal gøre, siger hun.

Voksen i en ung alder

Sammen med demenskoordinator Gitte Kirkegaard skal de to fortælle om, hvordan man som ungt menneske kommer til at stå i en situation, hvor man er den voksne.

Sådanne oplevelser begyndte også at ske for Sidsel Barasinski, da hun boede hjemme og gik på handelsskole. Hendes far stoppede med at gå ture med hunden, lave mad og glemte de ting, han kunne som revisor.

- Når jeg sad om aftenen og skulle have hjælp til lektier, så skulle han 'google' ting, hvor jeg ikke kunne forstå, at han ikke vidste det, når han arbejdede med det hver dag, forklarer hun.