Skau er ny borgmesterkandidat i Haderslev efter tæt opgør

Her blev stemmerne af valghandlingen fordelt således, at Mads Skau fik 216 stemmer mod Holger Mikkelsens 200 stemmer, der også er landmand. Han mener dog stadig, at han har partiets opbakning.

- Jeg synes vi har haft en pæn valgkamp under de forhold, der er. Vi skal være glade for at der har været gode kandidater. Det ser jeg som en styrke, fortæller Mads Skau.

Tidligere i kampen om kandidaturet som spidskandidat var også Signe Knappe fra Gram og Allan Emiliussen fra Haderslev, der blev sorteret fra i tidligere runder.

I H. P. Geils fodspor

Den nuværende borgmester i Haderslev hedder H. P. Geil, og han har siddet på posten af to omgange. I 2014 overtog han sidst borgmesterkæden, og derfor er det en stor opgave at skulle være den nye kandidat til at genvinde borgmesterposten, lyder det fra Mads Skau.

- H. P. har haft en lang og flot karriere, så det er en tung arv, der skal løftes. Dét kan jeg ikke selv, og det kræver en god organisation, men det har vi også. Jeg tror vi kan lave et rigtig godt hold, der gør at vi kan fastholde borgmesterposten, siger han.