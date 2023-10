Skolebørn surfer på skateboards

Derfor håber lederen af skater-arenaen StreetDome, Morten Burgdorf Bennetsen, at skolerne blandt andet vil lade sig inspirere af skater-sporten. Hver uge kommer sønderjyske skoleklasser på besøg for at lære at holde balancen på et skateboard.

- De får en masse megagode værdier, som er sunde for alle børn og unge, også uden for banen. Det handler om at holde balancen, og det handler om mod og dedikation. De lærer at række ud, at turde tale med andre. Og de kommer væk fra alle skærmene og det pres, unge føler for at få høje karakterer og vælge den rigtige uddannelse, siger Morten Burgdorf Bennetsen.