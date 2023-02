Skuespiller fra succesfuld sønderjysk film hiver endnu en pris til samlingen

Prisen er overrakt af CPH Culture, som anmelder teaterstykker, der er blevet opført i København og omegn.

Her vinder Ole Sørensen for to præstationer. Den ene er 'Et Juleeventyr', som er den klassiske julefortælling om Mr. Scrooge af Charles Dickens. Dernæst vinder han prisen for sin præstation i stykket 'Mod til at dræbe', der er opført på Teatret Møllen i Haderslev.

Sidstnævnte rolle gav ham også en Reumertpris i 2022. Reumertprisen anses for at være en af de mest prestigefyldte indenfor teaterbranchen i Danmark. Knap så meget prestige følger med den netop modtagende pris, men det tager ikke noget af glæden.