Sønderjyder vil dominere årets X Factor-finale

Hvad kommer du til at savne mest?

- Helt klart fællesskabet. Blandt deltagerne og i Team Simon. Og for hele produktionen. Det er et enormt opbyggende, kærligt og omsorgsfuldt fællesskab, hvor alle smiler og giver krammere, når man træder ind i et rum.

- Mig og Selmani har øvet på samme tidspunkt, hvor vi hjælper hinanden, og så ser man også de andre deltagere fra om tirsdagen, hvor vi spiller Mario Kart herude og hygger os.

Hvad kommer du ikke til at savne?

- Kommentarer fra dommerne. De har været meget positive overfor mig, men det er stadig en situation, hvor man bare tænker: "Må jeg ikke snart forlade den her scene?" Det, de siger, er jo fint nok, og det gør mig glad. Men det er ikke det rareste at blive bedømt.

- Jeg kommer heller ikke til at savne alle de ting, man skal filme og sige til indslag. Det med, at kameraet kun er rettet mod mig, og hvis jeg gør et eller andet, så kan jeg se underlig ud, eller hvis jeg siger et eller andet, kan jeg lyde mærkelig.

Helene Frank er hjemme i Haderslev hver weekend, hvor hun bor med sin kæreste. En aftale, hun har lavet med produktionen.

- For jeg kunne mærke efter første liveshow, at jeg fik så meget – jeg ved ikke, om man kan kalde det angst, men der var et eller andet i mig, hvor jeg følte mig alt for overvældet. Så jeg har kunnet komme hjem og slappe af, og hold nu op, det har bare gjort, at jeg kunne nyde det her så meget.

Kilde: TV 2