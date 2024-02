Sønderjysk auktionshus har solgt kendisfrisørs Audi

Efter godt to minutter på torsdagens auktion blev bilen solgt med et hammerslag på 375.000 kroner. Startbuddet var på 200.000 kroner, skriver JydskeVestkysten.



Og hammerslaget var noget mindre, end auktionshuset havde forventet, fortæller ejer Peder Broe-Scherrebeck.

Han havde håbet at få bilen solgt til en pris mellem 400.000 og 450.000 kroner, siger han til avisen.

- Jeg er pisse skuffet, det er da et nederlag. Vi satte måske forventningerne en anelse højt, men jeg er da skuffet. Havde det været 5.000 under, så havde jeg været lige så skuffet. Jeg er ringe til at tabe - det er også derfor, jeg ikke spiller Matador. Der er altid afgiftsspørgsmålet, og det kan godt være en "dark horse". For hvad ligger den præcise afgift på? Det kan være det, der har gjort, at prisen ikke blev så høj som forventet, siger Peder Broe-Scherrebeck til JydskeVestkysten.