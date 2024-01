Episode ved færgeleje

Dennis Knudsen fik konfiskeret bilen lige før jul, hvor han blev kendt skyldig i vanvidskørsel efter en episode ved Molslinjens færgeleje i Aarhus, der fandt sted den 28. juli sidste år.

Her fik kendisfrisøren ikke lov til at at køre ombord på færgen, da han var for sent på den. Herefter flåede han færgebommen af og kørte ombord i sin Audi. I den forbindelse skulle han også have påkørt en medarbejder. Men dette forhold blev han ikke dømt for, da der ifølge byretten snarere var tale om et skub.