Trods den kedelige anledning for besøget, beskriver Jesper Arkil mødet med præsidentparret som et godt øjeblik, og han er glad for Danmarks donation af kampfly til Ukraine. Han fremhæver Sønderjylland med Flyvestation Skrydstrup som centrale områder, der kan ende med at gøre en forskel.

- Det er fantastisk, at vi som sønderjyder kan være en så betydende del af en så vigtig beslutning for Danmark og Ukraine, siger han.