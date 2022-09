Sønderjysk film med i opløbet til en Oscar

Frelle Petersen er stolt af at stå side om side med to så stærke og kunstneristiske film, og han glæder sig over, at en mulig nominering kan være med til at udbrede kendskabet til filmen endnu mere.

- Det vigtigste for mig er at få filmen ud så bredt som muligt. Det er en film med et kunstnerisk greb, men stadig med en meget tilgængelig og universel fortælling, som man vil kunne nikke genkendende til alle steder i verden, siger han.

Går den sønderjyske nerve tabt?

Filmen følger ægteparret Egon og Maren og deres to voksne børn, som bor i samme by og har en tæt relation. Da sønnen Tobias pludselig dør, efterlades forældrene og søsteren Line i dyb sorg.

Netop sorg oplever alle mennesker på et tidspunkt i deres liv, siger Frelle Petersen og tror, at publikummer i hele verden vil kunne identificere sig med følelsen.