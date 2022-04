Sønderjysk forfatter bliver hovedtaler ved årets lysfest

Heriblandt 'Slagterbænk Dybbøl', og 'Dommedag Als', der var inspiration til filmen '1864'.

Sidste år udgav han bogen 'Undervejs', der er en samtalebog med dronning Margrethe.



- I år hænger der sorte skyer over Europa, ja en stor del af verden på grund af krigen i Ukraine, og det giver fejringen af denne historiske dato, aftenen hvor Danmark i 1945 blev frit efter besættelsens åg, en ganske særlig tyngde. Men jeg ønsker også at benytte lejligheden til at fokusere på håb og lyse tider, siger forfatteren.

Siden 1950 er Danmarks Befrielse blevet markeret til med tusindvis af mennesker, militærparade og lysshow på Haderslev Kaserne.