Sønderjysk inspireret film vandt flere Robert-priser

Blandt andet gik aftenens mest fornemme pris Årets Danske Spillefilm til Bastarden, der er baseret på den succesfulde roman "Kaptajnen og Ann Barbara" skrevet af forfatteren Ida Jessen fra Gram.

Også filmens hovedrolle Mads Mikkelsen snuppede prisen som Årets Mandlige Hovedrolle.

- Jeg var meget overrasket, siger skuespilleren til Ritzau.

Bastarden tog også statuetter for Årets Mandlige Birolle, Årets Scenograf, Årets Fotograf, Årets Sminkør, Årets Visuelle Effekter, mens også Nikolaj Arcel og Anders Thomas Jensen fik Robert-prisen for Årets Adapterede Manuskript.

Filmen udspiller sig på den jyske hede

I Bastarden spiller Mads Mikkelsen den fattige soldat Ludvig Kahlen, som ønsker at følge kongens kald om at opdyrke den jyske hede.

Men godsejeren Frederik de Schinkel, skildret af Simon Bennebjerg, mener, at han ejer heden, og det fører til fjendskab mellem de to.

Prisuddelingen foregik i Tivoli Hotel & Congress Center i København. Danmarks Filmakademi har uddelt de eftertragtede Robert-priser siden 1984. Priserne gives efter afstemning blandt alle filmakademiets medlemmer. For at blive medlem er det et krav, at man arbejder i filmbranchen.