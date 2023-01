Sønderjysk kok ryger helt til tops ved VM

Brian Mark Hansen er til daglig kok på Michelin-restauranten Søllerød Kro.

Han er født og opvokset i Vojens og er søn af det tidligere ejerpar af Hotel Pauli i byen.

Det danske hold tog sejren foran Norge på andenpladsen og Ungarn på tredjepladsen.



Ud over Brian Mark Hansen bestod det danske hold af hans assistent Elisabeth Madsen, der er kok på Svinkløv Badehotel, og deres coach Christian Ebbe.



I år skulle landene lave en treretters menu, hvor græskar indgik i alle tre serveringer, samt en større servering med havtaske som hovedingrediens.

- Vi har haft mange benspænd i dag. En bus, der ikke var der i morges, så vi kom 20 minutter for sent. Et afløb, der lækkede vand ud over hele køkkenet under service. Og en rengøringsdame, der ramte mig i hovedet med et kosteskaft under rengøring, siger Brian Mark Hansen.



Det er tredje gang, Danmark vinder konkurrencen. Første gang var med Rasmus Koefod i 2011, mens Kenneth Toft-Hansen sikrede Danmark titlen i 2019.

I 2022 vandt det danske mandskab også Bocuse d'Or Europe, der er det uofficielle europamesterskab for kokke.