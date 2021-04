Sønderjysk kommune kan få Danmarks største solcellepark

Borgmester: Vi har alle en forpligtigelse til at være med

Haderslev Kommune har oplevet stor interesse for grøn energi, og efter flere henvendelser om solcellerparker har kommunen forslået at udpege nye områder, hvor der kan stilles solcelleanlæg op. I alt er syv områder sendt i høring. I faktaboksen nedenunder kan du se, hvor områderne ligger. Borgermester i Haderslev Kommune fortæller, at de har gjort sig umage med at finde forskellige områder og steder:

- Det er nok ikke alle arealer, der kan realiseres, men der, hvor der vil være mindst modstand, og man kan sige, her vil der være mulighed for at sætte det op - det er de steder, vi så tager stilling til.

Der er endnu ikke fundet løsninger på, hvordan solceller kan gemmes i naturen, men en af mulighederne er at lave et levende hegn, som plantes til. Derudover så er det vigtigt, at der mulighed for at naturen kan gro under anlægget.

- Atomkraft vil vi ikke have. Vindmøller vil vi heller ikke have. Biogasanlæg er også ude, så solceller er lige i øjeblikket det bedste bud - også ud fra et støjmæssigt synspunkt, siger H. P. Geil og tilføjer:

- Det kan godt være, at der kommer en udvikling, som overhaler tingene, men som der ser ud i øjeblikket, så kan det behov, der er for at få strøm, i hvert fald blive dækket med solceller.

Udover et ønske om at være en grønnere og mere klimavenlig kommune, mener H. P. Geil også, at de som kommune har en forpligtigelse til at spille med.

- Hvis vi skal sænke vores CO2, så har alle kommuner i Danmark en forpligtigelse til at være med til det her, for ellers kan regeringen ikke nå sin målsætning i 2030. Derfor var der enig i Byrådet i Haderslev om, at vi også vil være med.