Sønderjysk ø kan vinde pris og en fest

Den godt og vel 5,7 kvadratkilometer store moræneø Aarø, der hører til Haderslev Kommune, er en af i alt tre danske øer, der er nomineret til prisen Årets ø.

Det er Forenet Kredit, Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer, der står bag prisen, der blev uddelt første gang i 2020.

Svend Aage Hansen bor på øen og tog initiativ til ansøgningen fra Aarø.



- Jeg blev superglad, da jeg hørte, vi var nominerede! Jeg er faktisk netop nu ved at skrive et historisk skrift om øen i anledning af beboerforeningens 50-års jubilæum, for vi har været engagerede her på øen i mange år. Og vi har gang i rigtig mange ting, blandt andet vil vi gerne skabe mere natur på øen, fortæller han i en pressemeddelelse.



Foruden Aarø er Anholt og Tunø nomineret.

Vinderen findes i midten af maj og vinder-øen modtager 50.000 kroner samt 20.000 kroner til en fest for beboerne på øen.

De to øvrige finalister deler andenpladsen og modtager hver 25.000 kroner.