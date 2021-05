Sønderjyske-angriber ville hellere spille pokalfinale i Parken

- Jeg ville foretrække at spille den i Parken. Jeg synes, at pokalfinalen hører hjemme i Parken, men det er helt forståeligt, at den skal rundt i Danmark. Det kan også et eller andet, siger Anders K. Jacobsen.

Sønderjyske-træner Glen Riddersholm kan godt lide at spille finalen andre steder end i Parken - især under den nuværende coronapandemi.

- Under de omstændigheder vi spillede finalen sidste år, var rammen i Esbjerg fantastisk. Og når man kigger på i år, kommer Randers kun 30 minutters kørsel herfra, og vi kommer knap halvanden time herfra.

- Det er kort vej for fansene. Og vi har de her restriktioner. De 8.000 tilskuere, der er tilladt i Aarhus, vil fylde lidt mere her, end de pokalfinaler jeg har prøvet, hvor der har været 15.000-18.000 i Parken.

- Det er ikke en fed ramme. Så længe det er, som det er nu, så synes jeg, det er positivt, siger Riddersholm.

Senest i slutningen af juni besluttes det, hvor pokalfinalerne i 2022 og 2023 skal spilles.