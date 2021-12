Sønderjyske ansætter ny cheftræner

Superligaklubben Sønderjyske har ansat Henrik Hansen som klubbens nye cheftræner.



Det skriver klubben torsdag på sin hjemmeside.

Niels Lodberg er ny assistenttræner, og det er to spillere med et solidt kendskab til klubben, der indtager rollerne.

42-årige Henrik Hansen er med 204 optrædener kamprekordholder i Sønderjyske, men Niels Lodberg har spillet knap 100 kampe for klubben, som han også har været assistent i.

– Jeg er glad for, at vi nu har vores trænere på plads til de opgaver, der venter forude. Vi har været meget grundige i processen, og jeg mener, at vi i Henrik Hansen og Niels Lodberg har fundet de profiler, vi har søgt efter.

- De har et stort kendskab til klubben, men de har også en forståelse for det spændende projekt, vi står i med det nye ejerskab, siger Sønderjyskes sportsdirektør, Esben Hansen.