Sønderjyske dukker Esbjerg og tager første stik i DM-finale

2-1 sejrede sønderjyderne på hjemmebane over Esbjerg Energy i den første finalekamp om guldet.



I en meget tæt kamp skulle der fire perioder til, inden den canadiske forward William Pelletier afgjorde affæren efter næsten 70 minutters spil.

- Det var ikke vores bedste kamp, men vi er glade for resultatet og for give vores fans en velfortjent sejr, siger matchvinderen til metalligaen.tv.

Esbjergs Rasmus Bjerrum begræder over for metalligaen.tv, at holdet ikke holdt niveau, da afgørelsen faldt.

- Vi kom godt ud til første periode, og det var meget tæt, som det skal være i en rigtig slutspilskamp.

- I fjerde periode fik de momentum, og vi fik ikke skiftet ordentligt med vores kæder, så der hele tiden var en, der hang, og de blev ved med at have momentum. Og ironisk nok så var det første gang, vi bed os fast i deres zone, at de slog den afgørende kontra, siger han.

Esbjerg har søndag mulighed for at svare tilbage, når holdet er vært for den anden af potentielt syv finalekampe.