Sønderjyske: En sensation hvis vi vinder pokalfinalen

Sønderjyske spiller onsdag aften den første pokalfinale i klubbens historie, når holdet møder AaB i Esbjerg.

Haderslev-klubben er stærkt kørende i Superligaen for tiden, men ifølge træner Glen Riddersholm er hans mandskab klar underdog i finalen.

- Der kan vist ikke være nogen tvivl om, at AaB er klar favorit, og det vil være en mindre sensation, hvis vi vinder, siger Riddersholm.

- Vi har slet ikke snakket om finalen, som jeg kan se, at vores modstander stort set har gjort 10-12 dage i streg. Der er enormt pres på AaB, for at de skal lykkes, efter de har talt så meget om det, lyder det.

Riddersholm har hele tiden understreget, at overlevelse i Superligaen er vigtigere for klubben end en sejr i pokalfinalen.

Han forsøger dog ikke at tale selve finalen, hvor Sønderjyske kan vinde klubbens første trofæ nogensinde, ned.

- Vi har ikke været i tvivl om, at det vigtigste for os er at overleve i Superligaen, men det her er den enkeltstående største kamp i klubbens historie.

- Vi spiller for hele det syd- og sønderjyske område og alle de mennesker, som har været en del af klubben i mange år. Vi går på banen for de mennesker, og vi ønsker at give dem en pokal.

Sønderjyskes anfører Johan Absalonsen har tidligere stået i en pokalfinale med OB, hvor han sågar blevet kåret til pokalfighter.

Han udpeger også AaB som favorit til titlen.

- AaB er selvfølgelig favoritter. De har haft en bedre sæson, ligger højere i tabellen og har et større spillerbudget.

- Men finaler har deres eget liv, og det kan være svært at spå om, hvordan sådan nogle kampe kommer til at gå. De har det med et udvikle sig overraskende.

Absalonsen ved, at onsdagens kamp bliver en helt særlig oplevelse, også selv om kampen spilles i Esbjerg med et meget begrænset antal tilskuere.

- I finaler er spændingsniveauet automatisk højt, så det handler ikke om at gøre sig klar, men om at gøre sig mere afslappet. Man skal huske at nyde det, selv om det bliver anderledes, siger kantspilleren.

- En pokalfinale er normalt en stor fest i Parken med mindst 20.000 tilskuere, men jeg tror nu stadig, at folk får følelsen af, at det er en finale, hvor man kan vinde en pokal og komme i Europa.