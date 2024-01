Sønderjyske er finaleklar i Metal Cup

I den første semifinale ved Final 4-stævnet i Aalborg vandt Sønderjyske med 4-1 over Herning Blue Fox.

Herning fik ellers den bedste start på kampen, da svenske Jesper Thornberg allerede efter fire minutter scorede under powerplay, men få minutter senere sørgede Sønderjyskes Jacob Schmidt-Svejstrup for balance på måltavlen.

I anden periode var det så en anden svensker, Villiam Haag, der sendte pucken i mål til Sønderjyske-føring.

Syv minutter inde i tredje periode blev det også 3-1 til Sønderjyske ved canadieren Gabriel Desjardins, og så begyndte det for alvor at trække op til en finale for sønderjyderne.

Hernings forhåbninger om et comeback led det sidste knæk med knap fem minutter tilbage, da Nikolaj Krag-Christensen øgede til 4-1.

Sønderjyske vandt senest pokalturneringen i 2021. Da var det klubbens fjerde pokaltriumf.

Finalen spilles lørdag mod vinderen af Aalborg Pirates og Rungsted Seier Capital i den anden semifinale.