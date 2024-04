Sønderjyske er snublende nær Superligaen

Dermed skal meget gå galt, for at Sønderjyske efter to sæsoners fravær ikke er at finde i Superligaen efter sommerpausen. Samme situation gælder AaB, der har lige så mange point som Sønderjyske.



Begge hold kan potentielt sikre oprykning allerede i næste spillerunde.

Sønderjyske kom bedst ud til søndagens opgør, men kæmpede med skarpheden på det vindblæste stadion i fæstningsbyen.

Der skulle gå 37 minutter, før Mads Agger fortjent sparkede gæsterne i front. Agger blev spillet fri i dybden og var koldblodig i duellen med den færøske landsholdsmålmand Mattias Lamhauge.

Fire minutter efter pausen var Agger i oplæggerens rolle, da han spillede Sefer Emini fri til en scoring efter sjusket forsvarsspil.

Herfra handlede det blot om at få tiden til at gå, så sønderjyderne kunne sætte sig ud i bussen, køre hjem og sætte oprykningschampagnen på køl.