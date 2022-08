SønderjyskE fyrer administrerende direktør efter ejerskifte

Det fremgår ikke, hvorfor Jonas Lygaard er blevet fyret. Ved præsentationen af den nu fyrede direktør i juli sidste år, udtalte Klaus B. Rasmussen, administrerende direktør i Sønderjysk Elitesport:

- Vi er sikre på, at han er den rette mand til jobbet.

- Der er lavet et meget grundigt forarbejde for at finde den rette profil, der skal stå i spidsen for fremtidens SønderjyskE Fodbold, og vi har været så heldige at få vores topkandidat.

Jonas Lygaard nåede at være administrerende direktør for SønderjyskE i cirka et år.

Klubben rykkede ud af Superligaen efter sidste sæson og spiller nu i 1. division.