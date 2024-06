SønderjyskE Herrehåndbold forlænger med talent

Stregspilleren Tobias Gregers Schmidt har tegnet en ny treårig kontrakt med SønderjyskE Herrehåndbold. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Forlængelsen er uden klausul, hvilket betyder at Tobias Gregers Schmidt ikke kan skifte til en anden klub i perioden.

- Først og fremmest er jeg rigtig glad og stolt over at kunne skrive under på en forlængelse med SønderjyskE. Jeg ser det som en enorm god mulighed for, at jeg kan udvikle mig som spiller og som person, udtaler Tobias Gregers Schmidt.



Tobias Gregers Schmidt er født i 2005.