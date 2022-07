Sønderjyske Jonas klar til at køre om endnu en VM-titel på hjemmebane

Selvom onsdagen har stået på fejringen at den danske Tour de France-vinder, så er der andre store to-hjulede sportsbegivenheder i denne uge.

Onsdag startede VM i Speedway for hold i Vojens Speedwaycenter. En af dem, der har har glædet sig til at komme i gang er Jonas Knudsen fra Roager.

Han har tidligere været verdensmester som U16-kører, og nu har han på sidste udkald inden han bliver for gammel fået mulighed for at køre med om VM-titlen i U21.



- Det er en drøm, der går i opfyldelse for mig, og det betyder alt, at jeg får chancen for at være med her det sidste år, siger Jonas Knudsen til TV SYD.